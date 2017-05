Do krize ve Venezuele začaly zasahovat i USA | E15.cz

• K sympatiím se socialistickými myšlenkami mezi Jihoameričany přispěla špatná zkušenost s pravicovými diktaturami a levice, která slibovala obrodu indiánského obyvatelstva a konfrontaci s USA. Jak se ale hroutí režim ve Venezuele, zbývají už jen dvě poslední bašty jihoamerického „socialismu pro 21. století“. • V Ekvádoru letos socialisté znovu vyhráli parlamentní volby. V Bolívii vládne levicový „indiánský prezident“ Evo Morales už 11 let. Opozice ho minulý měsíc vyzvala, aby se už nesnažil najít skulinku, jak v roce 2019 kandidovat na prezidenta počtvrté. Změnu ústavy, která by mu to umožnila, loni Bolivijci v referendu zamítli. Existuje ale možnost, že by půl roku před volbami složil funkci, což by mu opětovnou kandidaturu umožnilo. „Debatuji s lidem, ne s pravicovým křídlem,“ vzkázal Morales opozici. • Obě ekonomiky – Ekvádor i Bolívie – ovšem trpí stejnou nemocí jako Venezuela. Jejich hospodářství stojí jen na vývozu surovin, hlavně pak ropy, takže se jim v poslední době scvrkly příjmy. Recese by mohla levicovými režimy otřást, jak už se to stalo v Brazílii nebo v Argentině.