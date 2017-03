To je podle statistických údajů téměř dvojnásobek množství z let 1980 až 1990. V tomto časovém období do Spolkové republiky přibyly bezmála dva miliony neevropských imigrantů.

Největší skupinu uprchlíků, kteří přišli od roku 2005, podle záznamů BiB tvořili Syřané, kterých konkrétně dorazilo 440 tisíc. Další silné skupiny imigrantů pocházejí z USA (324 tisíc), z Číny (212 tisíc), z Indie (161 tisíc), z Afghánistánu (152 tisíc), z Iráku (144 tisíc) a z Brazílie (94 tisíc).