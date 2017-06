Do Sýrie se vrátily stovky tisíc uprchlíků, stále je to malý zlomek | E15.cz

Do svých domovů v Sýrii se letos vrátilo téměř půl milionu uprchlíků. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). bylo mezi navrátilci 31 tisíc osob, které před boji uprchly do sousedních zemí, a 440 tisíc Syřanů, kteří utekli, ale zůstali na území Sýrie.

Důvodem návratu je podle OSN zlepšující se bezpečnostní situace v některých částech Sýrie.

Většina lidí, kteří se rozhodli se vrátit, zamířila do provincií Halab, Homs, Hamá a do Damašku. "Je to významný vývoj a výrazný počet osob. Většina těch lidí se vrací, aby zkontrolovala svůj majetek a zjistila, jak žijí příbuzní. O bezpečností situaci mají vlastní představu, vidí skutečné nebo očekávané zlepšení v oblastech, kam se vracejí," řekl mluvčí Andrej Mahecic.

Podle něj nelze říci, zda má na návrt uprchlíků vliv vyjednání lokálních příměří a zklidňování situace, o což se snaží v astanských rozhovorech Rusko, Turecko a Írán nebo v ženevských rozhovorech OSN.

OSN odhaduje, že uvnitř Sýrie je mimo domovy 6,3 milionu lidí a dalších pět milionů je v sousedních zemích.

UNHCR provedl v minulých týdnech mezi uprchlíky průzkum a zjistil, že 80 procent z nich si přeje vrátit se domů. "Z nich ale jenom šest procent se domnívalo, že to bude možné v blízké době," dodal mluvčí. Jeho úřad se prý nedomnívá, že v Sýrii už nastaly podmínky pro bezpečný a důstojný návrat lidí.