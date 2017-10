Dřívější hlavní bašta Islámského státu padla. Syrské město Rakka dobyly arabsko-kurdské milice | E15.cz

- Asi třísettisícové město Rakka na řece Eufrat bylo v držení IS od 14. ledna 2014. Město bylo spolu se severoiráckým Mosulem hlavním střediskem islamistů a chalífátu, který IS vyhlásil v červnu 2014 na části území Sýrie a Iráku. - Ještě před vpádem IS bylo město Rakka v březnu 2013 obsazeno opozičními silami v rámci občanské války v Sýrii. Ve městě byla zbořena socha exprezidenta Háfize Asada, otce nynější hlavy státu. - Ve městě, které zažilo největší slávu za vlády Abbásovců v osmém století, byla po lednu 2014 zničena řada nesunnnitských památek, kupříkladu v březnu 2014 šíitská mešita Uvajs Karaní či arménský katolický kostel, ze kterého se stalo velitelství policie IS. - V srpnu 2014 pak IS ovládl celou provincii Rakka, když obsadil letiště ve městě Tabka padesát kilometrů západně od Rakky. - Od června 2015 ale IS ztratil některá městečka v provincii Rakka, například Ajn Ísa či město Tall Abjad na syrsko-turecké hranici. - Ofenzívu s cílem dobýt Rakku zahájili povstalci podporovaní mezinárodní koalicí v čele s USA loni v listopadu. Koncem února vstoupili povstalci do sousední provincie Dajr az-Zaur, v březnu dobyli strategické vojenské letiště poblíž města Tabka a v červnu zahájily na město útok arabsko-kurdské povstalecké jednotky s podporou Spojených států. - V polovině června bylo oznámeno, že ruské letectvo při náletu na poradu vedení IS na jižním předměstí města Rakka údajně zabilo vůdce této teroristické organizace abú Bakra Bagdádího. Nebylo to potvrzeno. - Islamisté ve městě zavedli vládu teroru včetně poprav, etnického vyhánění a dalších násilností. - Zničené město ukázalo například video, které v Rakce tajně natočily dvě Syřanky kamerou skrytou v nikábu a které loni v březnu zveřejnil švédský server Expressen TV. Záběry, které byly pořízeny v zimě, ukázaly mimo jiné trosky mešity a také katolický kostel, v němž radikálové zřídili policejní sídlo. Ukázaly i čtvrť, kde dříve bydleli bohatší obyvatelé města, převážně cizinci. Jejich domy obsadili členové IS, zejména zahraniční bojovníci a jejich rodiny. Ženy rovněž vzpomínaly na krutosti, kterých byly svědky, například na veřejnou popravu muže. Ve městě, dříve liberálním, se nyní cítily jako v kleci. Ven musely chodit v doprovodu muže nebo jiné ženy a celé zahalené, včetně obličeje. "Všechny ženy rády ukazují svou tvář. My jsme tuto možnost ztratily. Ztratily jsme svou ženskost," řekla jedna ze Syřanek. "Nemůžu se dočkat, až odložím nikáb a zbavím se temnoty, co nás obklopuje. Svoboda je nade vše," dodala. - Město na řece Eufrat leží zhruba 160 kilometrů východně od Halabu (dříve Aleppo). Před občanskou válkou zde žilo na 250.000 lidí. Rakka se nachází na strategické křižovatce cest, nedaleko od Turecka a asi 200 kilometrů od irácké hranice. Dříve bylo významné i ekonomicky, zejména díky blízké přehradě na Eufratu. - Město založil seleukovský král Seleukos II. Kallinikos ve třetím století před naším letopočtem, podle něj se také dlouho nazývalo - Kallinikos. V šestém století našeho letopočtu se Kallinikos stal centrem syrských křesťanů, v roce 639 jej ale získali muslimové a přejmenovali ho na Rakka. - Největší slávu zažilo město v letech 786-809, kdy známý abbásovský chalífa Hárún Rašíd přenesl z Bagdádu do Rakky hlavní město celé obří arabské říše sahající od Indie po dnešní Maroko. Město bylo na křižovatce cest z Damašku, Byzance a Mezopotámie. Chalífa Rašíd nechal ve městě vystavět mnoho paláců či mešit. - Město pak v roce 1258 poničila invaze Mongolů.