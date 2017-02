Drsné probuzení. Mnohá sportoviště olympiády v Riu leží ladem

Uběhlo už téměř půl roku, co se během letních olympijských her stalo Rio de Janeiro středobodem světového dění. Tisíce sportovců i miliony diváků očekávaly, jak se Brazílie s pořádáním takto obrovské akce vypořádá. A zatímco Hry proběhly přes některé nedostatky bez významných potíží, problémy vyplouvají na povrch nyní. Mnohá infrastruktura, do které padající brazilská ekonomika investovala, je nyní lákadlem spíše pro zloděje, než pro závodníky.