Dvojice mužů unesla libyjské letadlo, vyhrožovali explozí

Jeden z únosců prohlásil, že je "stoupencem (bývalého libyjského vůdce Muammara) Kaddáfího". V případě splnění požadavků je prý ochoten propustit všech 111 pasažérů, ne však sedmičlennou posádku, napsal podle agentury Reuters list Times of Malta. Požadavky únosce ale zatím objasněny nebyly.



Únos letadla oznámil pilot řídící věži v libyjské metropoli Tripolis, kde měl Airbus A320 letící z města Sabhá na jihozápadě Libye přistát. "Pilot se velmi snažil s letadlem přistát v určené destinaci, ale únosci mu to nedovolili," řekl jeden z bezpečnostních představitelů na letišti v Tripolisu.



Podle maltské televize únosci varovali, že mají ruční granáty a že jsou připraveni stroj vyhodit do povětří. Maltští vojáci zaujali pozice několik set metrů od letadla stojícího na runwayi, kterému 45 minut po přistání stále běžely motory. Všechny lety, které měly přistát na mezinárodním letišti na Maltě nebo z něj odstartovat, byly zrušeny či odkloněny.

Maltský premiér Joseph Muscat na twitteru uvedl, že "byl informován o potenciálním únosu letadla z vnitrostátního libyjského letu, které bylo přesměrováno na Maltu". Bezpečnostní síly jsou v pohotovosti, dodal Muscat.



Dlouholetý libyjský diktátor Kaddáfí byl zabit při povstání v roce 2011. Po pádu jeho režimu se Libye propadla do chaosu. Na základě jednání různých frakcí zprostředkovaných OSN vznikla na počátku roku vláda národní jednoty, která však stále nemá pod kontrolou celou zemi. Některé regiony jsou pod kontrolou různých ozbrojených milic, včetně radikální organizace Islámský stát.



Malý středomořský ostrov Malta je vzdálen asi 500 kilometrů severně od libyjského pobřeží.