Ecclestone udělal z formule miliardový byznys, nyní končí

"Dnes jsem byl sesazený. Jsem prostě pryč. Je to oficiální. Už firmu nevedu," citoval odborný magazín Ecclestonea. "Moji pozici převzal Chase Carey," dodal s tím, že nový vlastník seriálu mu nabídl post čestného předsedy. "Mám tenhle titul, aniž bych věděl, co znamená," řekl Ecclestone.

Revoluční změny ve vedení mistrovství světa souvisejí s převzetím formule 1 americkým mediálním koncernem Liberty Media, jenž se stane většinovým vlastníkem. O konci Ecclestoneovy éry se začalo spekulovat od loňského září, kdy zástupci Liberty Media koupili první část podílu od společnosti CVC Capital Partners. Převzetí F1 minulý týden schválila i Mezinárodní automobilová federace.

Dvaašedesátiletého Careyho, bývalého prezidenta mediálního konglomerátu 21st Century Fox magnáta Ruperta Murdocha, určila Liberty Media novým šéfem formule 1 už loni. Starost o komerční stránku seriálu včetně marketingových a mediálních práv by měl převzít další Američan Sean Bratches, jenž působil ve vedoucí funkci v televizní společnosti ESPN. Sportovní a technické záležitosti by měl řídit bývalý šéf týmu Mercedes a technický ředitel Ferrari Ross Brawn.

Celkově by měla Liberty Media zaplatit za většinu ve formuli 4,4 miliardy dolarů (111 miliard korun) a k tomu převzít dluhy ve výši 4,1 miliardy dolarů (103 miliard korun). Podíl Liberty Media by měl stoupnout na 35,3 procenta, čímž Američané získají většinu. Zbývajících necelých 65 procent dál dohromady vlastní například americká firma Waddell & Reed (údajně 20,9 procenta), Ecclestone (5,3) a firma jeho rodiny Bambino Trust (8,5) či FIA (1,0).

Ecclestone získal vliv ve formuli 1 na začátku 70. let minulého století. Prosadil profesionalizaci série a vytvořil z ní celosvětově známou značku. Jeho nesmlouvavý obchodní styl, kvůli němuž se o něm mluvilo jako o diktátorovi, na druhou stranu vedl k tomu, že malé týmy bankrotovaly a z kalendáře mistrovství světa mizely tradiční okruhy.

PROFIL - PŘEČTĚTE SI ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH KONČÍCÍHO ŠÉFA FORMULE 1

Maličký Ecclestone opouští cirkus formule 1 po čtyřech dekádách

Postavou je sice nevysoký, obchodními schopnostmi a vlivem v zákulisí bohatého motoristického sportu ale čněl Bernie Ecclestone nade všemi. Promotér a dlouholetý vlastník vysílacích práv seriálu závodů formule 1 si své postavení tvrdě vydobyl a stejně neústupně je i hájil, přestože jeho diktátorské metody často budily odpor. Nyní šestaosmdesátiletý muž, který vždy spoléhal hlavně sám na sebe, po čtyřech dekádách formulový cirkus opouští.

Narodil se 28. října 1930 jako Bernard Charles Ecclestone v malém městečku Bungay v jihovýchodní Anglii. V 16 letech ukončil studia a pracoval jako dělník v plynárně. Brzy jej ovšem zlákal prudce se rozvíjející motorismus.

Se společníkem vybudoval firmu a prodával motocykly. Sám na nich závodil, později přesedl do automobilů. Větších úspěchů ale jako závodník nikdy nedosáhl. Po ošklivé nehodě na okruhu v Brands Hatch začátkem 50. let raději aktivní kariéru ukončil.

Více se mu dařilo při podnikání v realitách. Z výdělku si koupil závodní stáj Connaught a stal se manažerem jezdce Stuarta Lewise-Ewanse. V roce 1958 se dokonce znovu sám objevil na dráze a dvakrát se neúspěšně pokusil kvalifikovat do závodu formule 1. Brzy se ale definitivně stáhl do zákulisí.

Jako manažer přitom zažil radostné i velmi tragické momenty. Lewis-Ewans zemřel na následky popálenin po nehodě v GP Maroka, později zahynul při závodě také další Ecclestoneův chráněnec Jochen Rindt.

Velkých úspěchů se ale ambiciózní Bernie Ecclestone dočkal teprve jako majitel týmu Brabham, který koupil v roce 1971 (a o 16 let později s mimořádným ziskem prodal). V té době už byl známou a vlivnou postavou motosportu. Spolu s dalšími šéfy stájí založil organizaci konstruktérů vozů F1 (FOCA) a v roce 1981 s pomocí právníka Maxe Mosleyho vyjednal s Mezinárodní automobilovou federací (FIA) dohodu, která upravila základní principy fungování šampionátu F1.

Ecclestone díky ní například ovládl organizační a komerční stránku formule 1, umožnila mu uzavírat smlouvy s televizními společnostmi i organizátory jednotlivých závodů nebo rozhodovat o celkové podobě seriálu i každého jeho dílu - a především o vyplácení výnosů jednotlivým stranám. Jeho nesmlouvavý obchodní styl, kvůli němuž se o něm mluvilo jako o diktátorovi, na druhou stranu vedl k tomu, že malé týmy bankrotovaly a z kalendáře mistrovství světa mizely tradiční okruhy

Když se Max Mosley v říjnu 1993 stal prezidentem FIA, vzrostl Ecclestoneův vliv ještě víc: byl totiž jmenován viceprezidentem federace a šéfem její sportovní komise. A v roce 2000 si od federace pronajal exkluzivní práva na seriál F1 na dalších sto let. Službu svému starému příteli oplatil o osm let později, když se za něj postavil poté, co jej bulvární novináři natočili při sadomasochistických hrátkách s prostitutkami v nacistických kulisách. Odchodu Mosleyho do ústraní to ale nezabránilo.

Ecclestoneův vztah k ženám je přitom výrazně konzervativnější. V druhém manželství třeba vydržel 24 let. Má tři dcery, jednu z prvního manželství, dvě z druhého se Slavicou Radičovou, bývalou modelkou chorvatského původu. Se 159 centimetrů vysokým Berniem tvořila nevšední pár, chotě převyšovala o 29 centimetrů. Navíc byla o 28 let mladší. Jejich rozvod v roce 2009 byl považován za jeden z nejdražších v historii. O tři roky později se oženil potřetí - s Fabianou Flosiovou, mladší o celých 46 let.

Jeho pověst i postavení ve stejné době ohrozilo obvinění z korupce, kvůli kterému se dokonce na čas stáhl z vedení formule 1. V srpnu 2014 se obvinění z korupce zbavil mimosoudním vyrovnáním ve výši 100 milionů dolarů a do čela šampionátu se koncem téhož roku vrátil. Konec Ecclestoneovy éry, během které se formule 1 profesionalizovala a stala se z ní celosvětově známá značka, přišel po loňském prodeji části akcií mediální firmě Liberty Media.