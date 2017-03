Éra nových návykových látek aneb hurá do lékárny

Drink navozuje pocity uvolnění, klidu a euforie, či naopak naprosté otupělosti. „Nesjedu se po něm. Piju to jen pro tu chuť. Nic mi to nedělá, ale stejně to piju,“ řekl W. Gibbs, americký rapper známý spíše jako Will-Lean. Takzvaný purple stuff zmiňují ve svých písních také další umělci, například the Weeknd, Justin Bieber nebo Lil Wayne. U nás je s ním často spojován Candy Mane.

Hlavní složkou drinku je sirup. Ten se prodává jen na lékařský předpis. Na černém trhu nebo mezi dealery však není problém si ho opatřit. Nejpopulárnější značkou jsou Hi-Tech nebo Actavis, kterému se v dané kategorii přezdívá „Kaviár“. Právě Actavis byl nedávno z trhu úplně stažen a jeho cena se proto na ulici pohybuje mezi 2,5 až třemi tisíci americkými dolary.

Zatímco se v USA řeší sirup proti kašli, v Česku „jedou“ přípravky na hubnutí. Mezi léky, jejichž výdej vláda plánuje omezit, patří například Adipex retard – anorektikum, které tlumí chuť k jídlu a potlačuje pocit hladu. Jako jediný na tuzemském trhu obsahuje fentermin, což je silně návyková látka podobná amfetaminu. Častým účinkem hubnoucích léků je pocit nekonečné energie, euforie a uvolněnosti.

I přesto, že slouží pro léčbu lidí s těžkou obezitou a jejich vydání je striktně svázáno s lékařským předpisem, tak není obtížné ho v „běžných“ podmínkách koupit. Na internetových diskuzích s ním obchodují nejčastěji ženy, které díky němu zázračně zhubly a chtějí se o „tajemství“ svého úspěchu podělit s ostatními. Zpravidla se však jedná o prošlá balení a jejich užití může být i pro naprosto zdravého člověka nebezpečné.