EU podpoří nepodmíněný příjem. Ve vybraných městech dostanou lidé 14 tisíc každý měsíc | E15.cz

Tři města napříč Evropou se zapojí do testování univerzálního příjmu. Španělská Barcelona, nizozemský Utrecht a finské Helsinky by měly v příštích dvou letech zlepšit příjem svých nejchudších. V každém městě bude do programu náhodně vybráno tisíc domácností s nejnižšími příjmy.

Každé město dostane na pokus 13 milionů euro (351 milionů korun) od Evropské unie. Z těch by měl být financován minimální garantovaný příjem nejchudších rodin ve výši 400 až 525 euro (10 800 až 14 175 korun) měsíčně.

Domácnosti, které se studie zúčastní, ale nedostanou peníze jen tak. Města budou po účastnících vyžadovat účast v programech, které jim mají pomoci při hledání stálého zaměstnání. U nutných případů budou lidé také pobízeni, aby se lépe začlenili do společnosti.

Sociální pracovníci chtějí zjistit, jak se na životní úrovni projeví to, že se nejchudší rodiny nebudou muset strachovat o střechu nad hlavou. Zároveň se bude zjišťovat, jakou formou je pomoc nejlepší rozdávat.

Domácnosti, které se do studie zapojí, by měly být rozděleny do čtyř různých skupin a každá by měla podporu dostávat jinou formou. Cílem bude určení té nejlepší podoby. Studie bude také sledovat, jaký vliv má přístup k lepším službám, bydlení a zapojení do společnosti na snižování chudoby.

Univerzální příjem se v poslední době stává čím dál častěji předmětem debat. Jeho myšlenku propagují i vlastníci technologických firem, jako například zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Ti upozorňují na to, že technologický pokrok povede k tomu, že v blízké době může zaniknout mnoho profesí a miliony lidí by tím přišly o práci.