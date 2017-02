Evropská unie si vyšlápla na 90 daňových rájů světa, sepisuje černou listinu

Evropská unie se písemně obrátila na přibližně devět desítek zemí z celého světa, které by teoreticky mohly skončit na vznikající černé listině daňových rájů.

Novinářům to po dnešním jednání ministrů financí v Bruselu řekl Edward Scicluna, zástupce nynějšího maltského předsednictví. Státy EU pozvala ke spolupráci v boji proti daňovým únikům.

"Rád bych zdůraznil, že v současnosti žádná 'černá listina' neexistuje. Máme jen velkou skupinu jurisdikcí, které žádáme, aby s EU začaly diskutovat," prohlásil Scicluna. Experti by měli situaci v konkrétních státech posuzovat přibližně do podzimu tak, aby samotná černá listina mohla vzniknout do konce letošního roku. "Nejraději bychom žádnou ani neměli. Naším cílem je celosvětová podpora vysokých standardů, které už nyní platí v Evropské unii," poznamenal maltský ministr.

Evropská komise už loni v polovině září zveřejnila seznam skoro devíti desítek států z celého světa, u kterých je vyšší riziko vyhýbání se daňovým povinnostem. Jsou mezi nimi jak země běžně označované za daňové ráje, tak i vyspělé ekonomiky včetně například Spojených států či Austrálie.

Loni v listopadu se členské země dohodly, podle jakých kritérií budou případně "nespolupracující daňové jurisdikce" posuzovat. V úvahu budou brány daňová transparentnost, spravedlivá podoba zdanění a doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající problematiky boje se snižováním daňových základů a přesunování zisků.

Náměstek českého ministra financí Petr Pavelek má za klíčové, že případný seznam vznikne až na základě podrobných analýz. "U zemí, které tam nakonec zůstanou, si asi dovedeme představit jména, ale to v tuto chvíli ještě nelze komentovat," poznamenal.