Exsenátora Nováka obviněného z dotačních podvodů zatkli v Německu

O Novákově vydání do Česka by měl rozhodnout soud ve Frankfurtu nad Mohanem. ČTK to dnes sdělilo česko-německé policejní centrum v bavorském Schwandorfu. O zadržení Nováka informoval server iDNES.cz.

Novák byl podle policejního centra ve Schwandorfu zatčen na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem na základě evropského zatykače. Český rozhlas uvedl, že zadržení následovalo po Novákově příletu z Los Angeles. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Tomáš Minx v tiskové zprávě uvedl, že v Německu je na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaného v Česku vedeno řízení proti jednomu člověku. Jde o stíhání v souvislosti s činností Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Mezi obviněnými jsou politici, vysocí úředníci a podnikatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje. Velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Experti projekty bodovali a na základě jejich doporučení o nich definitivně rozhodoval výbor ROP Severozápad. Operační program podpořil 536 projektů částkou 19,4 miliardy korun. Škoda způsobená obviněnými podle některých informací dosáhla 13,9 miliardy korun.

Obvinění míří mimo jiné na krajské špičky ČSSD. Je mezi nimi jsou nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera a dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

Za ODS je kromě Nováka mezi obviněnými podnikatel Daniel Ježek, který jako jediný skončil ve vazbě, dále ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala a bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl (ODS), který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu. Bývalý senátor a chomutovský starosta Novák byl v minulosti odsouzen za přijetí víc než čtyřicetimilionového úplatku ke čtyřem rokům vězení. Soud ho v roce 2015 pustil na svobodu po dvou letech strávených ve vězení.

Bývalý senátor Novák byl v minulosti odsouzen za přijetí víc než čtyřicetimilionového úplatku ke čtyřem rokům vězení. Soud ho v roce 2015 pustil na svobodu po dvou letech strávených ve vězení. Jeho kauza se týkala prodeje akcí firem Severočeská energetika a Severočeská plynárenská za více než 317 milionů korun, které vlastnil Chomutov, jehož byl Novák tehdy starostou. Kupující německá firma za zprostředkování poslala 2,27 milionu marek (přes 40 milionů korun), které skončily na účtu Novákových.

Policie začala kvůli dotačním podvodům na severu Čech zatýkat necelé dva týdny před loňskými Vánocemi. Vyšetřování se týká prvopočátků operačního programu, který začal rozdělovat dotace v roce 2008. ROP Severozápad provázely velké potíže a soudy doteď řeší několik trestních kauz. V několika figuruje bývalý šéf ROP Severozápad Petr Kušnierz, jehož soud odsoudil na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci, v roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal zatím nepravomocně sedmi lety za ovlivňování projektů.

Kušnierz sepsal několik dokumentů, ve kterých popsal pochybné manipulace a ovlivňování projektů v ROP Severozápad. Sepsal i seznam 54 projektů, které byly podle něj ovlivněny. Kušnierz je i v aktuální kauze jedním z obviněných.