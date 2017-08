Farkas s Všelichovou byli za spolupráci s Kurdy odsouzeni na šest let | E15.cz

13. listopadu 2016 - Turecké úřady zadržely na hraničním přechodu s Irákem dvojici Čechů, Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase. Při kontrole u nich našli materiály, letáky, fotografie, které podle Turků svědčily o tom, že patří ke kurdským milicím YPG, jež jsou v Turecku považovány za teroristickou organizaci. Oba skončili ve vazbě. 17. listopadu 2016 - O zadržení českých občanů s několikadenním zpožděním informovala turecká a později i česká média. Turecké úřady hovořily o tom, že Všelichová a Farkas podporovali teroristy, zatímco známí zadržených i představitelé českého ministerstva zahraničí uvedli, že dvojice se pokoušela o zřízení polní nemocnice pro Kurdy v Sýrii. 13. prosince 2016 - Turecko navštívil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, kromě jiného jednal i o zadržených Češích. Po setkání se svým protějškem Mevlütem Çavuşogluem řekl, že vidí na turecké straně ochotu pomoci a vyjít ČR vstříc, případ ale nepůjde vyřešit za den. Zaorálek o případu jednal i s premiérem Binalim Yildirimem. Český ministr řekl, že dvojice nechtěla zapojit do teroristických aktivit, ale chtěla na území ovládaném kurdskými jednotkami v Sýrii vybudovat polní nemocnici. 8. února 2017 - Prokuratura ve městě Şirnak na jihovýchodě Turecka obžalovala Všelichovou a Farkase z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. Požadovala pro ně trest v rozmezí sedm a půl až 15 let vězení. O měsíc později česká média informovala, že začátek procesu je naplánován na 10. května. 10. května 2017 - Soud byl odročen na 12. červen. Podle českého ministerstva zahraničí si prokuratura vyžádala čas na prozkoumání důkazů. 12. června 2017 - Soud byl znovu odročen, tentokrát na začátek srpna. 2. srpna 2017 - Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. Verdikt soudu není pravomocný a obhajoba se proti němu odvolá.