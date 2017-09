Fico se vyjádřil k zamítnutí žaloby soudem EU. Verdikt respektujeme, ale postoj se nemění, řekl | E15.cz

"Náš postoj ke kvótám se nemění. Nadále budeme aktivně pracovat na tom, aby solidarita byla projevena jiným způsobem než nuceným přijímáním migrantů z jiných zemí," uvedl Fico.

Slovensko je podle Fica připraveno pomoci zvládat migrační vlnu v závislosti na vlastních možnostech. Tento koncept takzvané efektivní solidarity Bratislava představila již dříve.

"Slovensko chce být solidární zemí. Jen nás nikdo nemůže nutit dělat věci, o kterých si myslíme, že jsou nesprávné a že nefungují," řekl Fico. Dodal, že na politickém postoji jeho vlády ke kvótám a migrantům se nic nemění ani po verdiktu soudu EU.

Podle předsedy slovenské vlády migranti o pobyt na Slovensku nestojí. "Skutečně chce od nás Evropská komise, abychom naložili na vlak tisíc nebo kolik migrantů z Řecka a Itálie a přivezli je na Slovensko? Ti lidé řeknou, že tady nechtějí být. Máme je zavřít do ohrady? Pokud by takový vlak přijel na Slovensko, pustil bych stopky, prvním vlakem by odjeli všichni na západ," řekl Fico. Ministr vnitra Robert Kaliňák dodal, že migranti nezůstanou v zemích, kde nemají vazby na rodinu a komunitu.

Slovenský premiér připomněl, že platnost rozhodnutí ohledně přerozdělování 120.000 uprchlíků z Itálie a Řecka na základě kvót skončí 26. září. "Nemáme (v EU) nic nového, jak se vypořádáme s tím objemem ekonomických migrantů, kteří se nacházejí v Evropské unii," uvedl Fico.

Skutečná pomoc při zvládání přílivu migrantů podle Fica spočívá zejména v ochraně vnějších hranic EU.