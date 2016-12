Vichr tajfunu dosahoval při příchodu na pevninu v nárazech rychlosti 235 kilometrů v hodině. V některých oblastech byla dnes zrušena námořní, letecká i pozemní doprava, což způsobilo problémy tisícům lidí, kteří v této převážně křesťanské zemi cestovali domů na Vánoce.

Evakuováno bylo již přes 100 tisíc lidí, především z pobřežních oblastí. Desetitisíce dalších ale podle agentury AP evakuaci odmítají a pokračují v oslavách Vánoc. Guvernér provincie Camarines Sur ve snaze přilákat obyvatele z ohrožených oblastí do evakuačních center uspořádal u těchto středisek grilování prasat, která jsou zde oblíbenou vánoční pochoutkou.

Viceguvernérka provincie Catanduanes Shirley Abundová pohrozila, že úřady budou muset lidi evakuovat "násilím". "Jsou skutečně tvrdohlaví, nechtějí opustit své domovy, protože jsou Vánoce," řekla.

Z provincie Catanduanes by tajfun měl podle meteorologů dále pokračovat přes jižní část hlavního filipínského ostrova Luzon a v pondělí by se měl přehnat kolem filipínské metropole Manily. Poté by se měl přesunout nad Jihočínské moře. V oblasti, kterou tajfun podle předpokladů zasáhne, žije 42 milionů lidí.

Filipíny ročně sužuje kolem 20 tajfunů. V posledních letech jsou bouře zvlášť prudké, což vědci vysvětlují klimatickými změnami. V listopadu 2013 zabil tajfun Haiyan na Filipínách přes 6000 lidí. Živel tehdy zničil na 200 tisíc domů.