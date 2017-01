Forejt odchází z Ministerstva zahraničí, Zeman ho chce ve Vatikánu

Datum a místo narození: 26. října 1977 v Karlových Varech. Vzdělání: studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Mnichovské univerzitě Ludvíka Maxmiliána; podle vyjádření škol ani jednu nedokončil, podle některých médií neoprávněně užíval titul JUDr. Kariéra: v Kanceláři prezidenta republiky byl zaměstnán od roku 2002, podle deníku Mladá fronta Dnes víc než půl roku pracoval zdarma jako stážista, tehdejšímu protokoláři Miroslavu Sklenářovi ho doporučil dlouholetý vatikánský diplomat Erwin Josef Ender, kterému Forejt tlumočil z němčiny; Forejt na Hradě po půl roce dostal poloviční úvazek, v roce 2004 už měl plný a v dubnu téhož roku protokolu začal šéfovat; ředitelem protokolu byl až do loňského 6. prosince; od června 2015 byl Forejt v souvislosti s nominací na post velvyslance ve Vatikánu také ve služebním poměru na ministerstvu zahraničí, ale po celou dobu měl neplacené volno; k pondělí 2. ledna skončí i na MZV. Ostatní: - Forejt odešel z hradního protokolu loni v prosinci krátce poté, co média upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně zachycen. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit. Média také jeho výpověď spojují s řevnivostí mezi Forejtem a kancléřem Vratislavem Mynářem nebo poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. - Podle dřívějších informací měl Forejt po skončení mandátu Václava Klause nastoupit na místo velvyslance ve Vatikánu. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg podle informací ČTK Forejta nejprve odmítal, nakonec souhlasil a vláda jmenování schválila. Miloš Zeman však po zvolení do čela státu uvedl, že Forejt bude ve funkci pokračovat. V dubnu 2015 při audienci u papeže Františka Zeman Forejta představil jako budoucího velvyslance. Řada diplomatů včetně ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka Zemana za toto vyjádření kritizovala, exvelvyslanec ve Vatikánu Pavel Jajtner je označil za nátlak na Svatý stolec. - Hradní protokol byl v měsících před Forejtovým odchodem spojen s několika spornými situacemi. Forejt musel vysvětlovat zpoždění letadla, ve kterém letěla delegace vedená Zemanem na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče. Z hradního protokolu také měla podle oficiálního sdělení Hradu pocházet chybná informace, na jejímž základě Zeman obvinil amerického velvyslance Andrewa Schapira z neúčasti na udílení státních vyznamenání 28. října. Schapiro ale ve Vladislavském sále byl. Forejt byl také často zmiňován v kauze neudělení vyznamenání pamětníkovi židovského holokaustu Jiřímu Bradymu. Minulý rok v září pak při přijetí generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga visela v Trůnním sále Hradu vlajka OSN místo vlajky aliance. - Prezident Zeman se Forejta v minulosti několikrát zastal, i po nedávném odchodu protokoláře z Hradu prezident řekl, že by se podle něj Forejt měl stát velvyslancem ve Vatikánu. "A já udělám všechno pro to, aby se naplnil jeho sen, to znamená, aby se stal velvyslancem ve Vatikánu," prohlásil v rádiu Impuls prezident, který také odmítl, že by za odchodem Forejta stály intriky kancléře Mynáře nebo poradce Nejedlého. - Forejta se zastal také bývalý prezident Václav Klaus, který rezolutně odsoudil podle něj vynucený odchod Forejta z funkce šéfa protokolu Pražského hradu. Zacházení s ním ho lidsky velmi zasáhlo, oznámil Klaus, který se Forejta zastával i dříve. Například v prosinci 2013, kdy média psala o Forejtově nepravdivých údajích o vzdělání. Podle Klause to byl "nejlepší protokolista, jakého za sto let tato země měla" a je jedním z nejvzdělanějších lidí, jaké v životě potkal. - S protokolem jako s profesním oborem se měl možnost seznámit při studijním pobytu v Bavorsku. Podle svých slov první protokolární zkušenost získal v Mnichově na protokolu vévody bavorského. V médiích občas býval kritizován za to, že na rozdíl od ostatních protokolistů se nedrží v pozadí, ale je vždy přímo u politiků. To kritizovali často fotoreportéři, kterým se "dostával do záběrů". - Podle dostupných informací ovládá němčinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a učí se italštinu.