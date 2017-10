Glosa Jany Havligerové: Konec jedné éry | E15.cz

Po prvotním šoku nejspíš bylo všem topkařům jasné, že éra zakladatelů strany definitivně končí. Kalousek je poslanec a výrazným hlasem TOP 09 zůstane. Za povšimnutí proto možná stojí spíše jeho opětovná výzva ke sjednocení pravicových politických sil.

Loni na podzim Kalouskův totožný apel vyzněl do ztracena. Teď by mohl mít větší úspěch. Nedělejme si ale iluze, že si strany pravého středu skočí do náručí. To rozhodně ne. Jak daleko může jejich spolupráce dojít, ukáže dění v dolní komoře parlamentu.

Pokud TOP 09, KDU-ČSL a STAN dokážou překonat vzájemné, často ryze osobní animozity, mohly by ve sněmovně společným hlasováním vytvořit docela slibný pakt. O integraci pravice mluví i předseda ODS. Ale to je trochu jiná kapitola.