Hamburk se snaží prohloubit koryto Labe, narazil ale u soudu

Do hamburského přístavu, který přímo nebo zprostředkovaně dává práci 150 tisíc lidí, teď některé velké nákladní lodě vůbec nemohou vplout. Jiné musejí hodiny čekat na příliv. Město se obává, že kvůli tomu v dlouhodobém horizontu přístav nebude konkurenceschopný, a proto rozhodlo o celkově již devátém prohloubení koryta řeky od 19. století.



Soud dnes konstatoval, že i když proti většině záměru nemá výhrady, není možné současné plány uskutečnit, protože jeho části vykazují právní nedostatky, které je nejprve třeba napravit. Za jeden z nich označil nedostatečné zohlednění chráněných rostlin z rodu halucha, které v oblasti rostou. Naopak s možným dopadem plánu na chráněné živočichy soud problém neměl.



Hamburský primátor Olaf Scholz (SPD) vidí v rozhodnutí soudu poměrně důležitý milník pro hospodářství Německa. Je rád za právní jistotu, kterou verdikt dává. Spokojeny byly také organizace na ochranu životního prostředí BUND a Nabu, které rozhodnutí označily za úspěch pro Labe. Také upravený plán chtějí důkladně prozkoumat.

Rozhodnutí soudu povede k odkladu začátku hloubení koryta nejméně do konce letošního roku, někteří pozorovatelé hovoří o až dvouletém zdržení. Hloubení koryta se přitom chystá už od roku 2002.



Cílem projektu, který má trvat dva roky a přijít na více než 600 milionů eur (16,2 miliardy korun), je dosáhnout toho, aby se do přístavu ze Severního moře bez problémů dostaly i nákladní lodě s ponorem 13,5 metru, při přílivu pak i ty s ponorem až 14,5 metru. Úpravy mají také umožnit, aby se lodě vplouvající a vyplouvající z přístavu snáze vyhnuly.



Ekologické organizace namítaly, že prohloubení není nutné, protože většina lodí, které do hamburského přístavu směřují, stejně není plně vytížená. Navíc se obávají nevratného poškození ekosystému řeky, která pramení v České republice. Z dalšího prohloubení Labe mají ale strach také někteří pěstitelé ovoce, podle nichž by se v jeho důsledku mohla natolik zvýšit koncentrace soli ve vodě, že by ji už nemohli používat.