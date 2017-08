Indonésie koupí v Rusku jedenáct bojových letounů Suchoj SU-35 | E15.cz

Indonésie koupí v Rusku 11 ruských bojových letounů Suchoj SU-35 v hodnotě 1,14 miliardy dolarů (25,3 miliardy korun). Uhradí je jak finančními prostředky, tak dodávkami komodit až do výše 570 milionů dolarů. Ty by měly být zahájeny do dvou let.