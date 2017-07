Irák oznámil vítězství nad Islámským státem v Mosulu | E15.cz

Irák oznámil vítězství nad teroristy ze samozvaného Islámského státu (IS) v Mosulu. Do města přijel premiér Hajdar Abádí, aby vojákům osobně blahopřál. Vládní síly dobývaly druhé největší město Iráku od loňského října.

Vládní síly s islamisty v mosulském starém městě ještě dnes sváděly boje o poslední útočiště džihádistů v západní části města. Dobytí svěřených oblastí již oznámila 9. divize, stejně jako polovojenské oddíly federální policie. Vojáci slavili za rytmu vlasteneckých písní, i když pokračující nálety na poslední pozice islamistů v jejich blízkosti vytvářely sloupy dýmu, popsala situaci ve městě agentura AP.

"Vrchní velitel ozbrojených sil (premiér) Hajdar Abádí přicestoval do osvobozeného města Mosulu a pogratuloval hrdinným bojovníkům a iráckému lidu k velkému vítězství," uvedl v prohlášení premiérův úřad.

K porážce islamistů v Mosulu již Iráku gratuloval francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož země je součástí koalice proti IS, jež uskutečnila letecké útoky a poskytla výcvik a pomoc iráckým silám na bojišti. "Mosul osvobozen od IS: Francie vzdává hold všem, kteří spolu s našimi vojáky přispěli k tomuto vítězství," tweetoval Macron.

Z dobývaného historického jádra dnes vyšly houfy unavených civilistů, které se připojily ke zhruba 900 tisícům obyvatel města, jež byli nuceni kvůli bojům opustit své domovy.

Irák ale stále čelí nejistotě a dlouhodobá stabilita bude možná pouze tehdy, bude-li vláda schopna uklidnit etnické a sektářské napětí, které od svržení diktátora Saddáma Husajna v roce 2003 sužuje zemi. Pád Mosulu podle agentury Reuters zvýraznil spory mezi Araby a Kurdy o území a také mezi sunnitskou menšinou a šíitskou většinou.

Samozvaný Islámský stát má navíc v Iráku stále pod kontrolou část území a dá se očekávat, že bude pokračovat v povstaleckém boji a sebevražedných bombových útocích i po rozpadu svého chalífátu.

