Irák oznámil vítězství nad Islámským státem v Mosulu, bojovalo se ještě dnes | E15.cz

Irák oznámil vítězství nad teroristy ze samozvaného Islámského státu (IS) v Mosulu. Do města přijel premiér Hajdar Abádí, aby vojákům osobně blahopřál. Vládní síly dobývaly druhé největší město Iráku od loňského října.

Ještě v neděli vládní síly s islamisty v mosulském starém městě sváděly boje o poslední útočiště džihádistů v západní části města.

"Vrchní velitel ozbrojených sil (premiér) Hajdar Abádí přicestoval do osvobozeného města Mosulu a pogratuloval hrdinným bojovníkům a iráckému lidu k velkému vítězství," uvedl v prohlášení premiérův úřad.

Očekává se, že Abádí ještě osvobození města oficiálně oznámí v proslovu k národu.

Podívejte se do naší galerie na to, co se v Mosulu odehrávalo:

Mosul, který leží asi 400 kilometrů severně od Bagdádu, byl s více než dvěma miliony obyvatel před válkou druhým největším iráckým městem po Bagdádu. V jeho okolí jsou bohatá naleziště ropy.

V tomto správním středisku provincie Ninive žijí převážně sunnité, region je ale tradičně kurdský. Ve městě dříve žily také menšiny Turkmenů, šíitů či křesťanů.