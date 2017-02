Irák zahájil ofenzivu k osvobození bašty Islámského státu

Irák zahájil vojenskou ofenzivu, jejímž cílem je osvobodit západní části Mosulu, které mají pod kontrolou bojovníci takzvaného Islámského státu (IS). Oznámil to dnes premiér Hajdar Abádí. Vojáci k městu postupují od jihu, kde již převzali kontrolu nad několika vesnicemi, uvedla agentura Reuters. Abádí na vojáky apeloval, aby respektovali lidská práva. Americký generál Stephen Townsend připustil, že bitva o Mosul bude těžká.

Dobýt Mosul by bylo náročné pro jakoukoliv armádu světa, uvedl Townsend, který velí mezinárodní koalici, jež bojuje s místními jednotkami proti IS. Koalice v sobotu zničila budovu hlavního nemocničního zařízení v západním Mosulu, kde se podle ní skrývalo velitelství IS.

Abádí dnes oznámil, že byla zahájena vojenská operace s cílem osvobození západní části druhého největšího iráckého města Mosulu, kde pod nadvládou IS žije podle odhadů až 750 tisíc lidí. Polovina města na východ od řeky Tigris byla dobyta již v lednu.

Irácké letectvo v sobotu shodilo na západ Mosulu miliony letáků, které upozorňovaly obyvatelstvo, že pozemní ofenziva začne co nevidět. Armáda doposud útočila na islamisty na západě města pouze ze vzduchu.

Dobývání Mosulu, které začalo v říjnu loňského roku, je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílejí se na něm desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic.