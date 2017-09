Írán otestoval balistickou raketu, Izraelci hovoří o provokaci | E15.cz

Írán oznámil, že úspěšně vyzkoušel novou balistickou raketu typu Choramšár. Podle zprávy státní televize má tato střela dolet 2000 kilometrů a může nést několik hlavic. Zasáhnout by tak mohla značnou část Blízkého východu, včetně Saúdské Arábie a Izraele. Za provokaci krok Teheránu označil izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman. Informace o raketovém testu rovněž přišla v době velmi napjatých vztahů mezi Íránem a USA.

Írán v pátek prohlásil, že hodlá pokračovat ve svém balistickém programu a posílí své vojenské schopnosti navzdory tlaku Spojených států. Ujistil o tom íránský prezident Hasan Rúhání na vojenské přehlídce v Teheránu.

"Posílíme naší obranu a vojenské schopnosti, ať už se vám to bude líbit, nebo ne," řekl Rúhání, který tak podle agentury AP narážel na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na zasedání Valného shromáždění OSN.

Trump v projevu označil Írán za "zkorumpovanou diktaturu", jež se z prosperujícího státu změnila v hospodářsky rozvrácenou oblast, jejímž hlavním vývozním artiklem je násilí. Režim v Íránu je podle Trumpa vražedný a destabilizuje svět.

Americký prezident Trump při své předvolební kampani mimo jiné ostře napadal dohodu, kterou Írán v roce 2015 podepsal s USA, Ruskem, Čínou, Británií, Francií a Německem. Írán se v ní zavázal k omezení svého jaderného programu výměnou za zrušení hospodářských sankcí.

Trump označoval tuto dohodu za nejhorší, jaká kdy byla podepsána a hrozil, že ji nechá zrušit. V úterý na zasedání Valného shromáždění OSN tento názor v zásadě zopakoval.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně minulý měsíc uvedla, že Írán své závazky z jaderné dohody v zásadě dodržuje.

Stoupenci dohody z roku 2015 tvrdí, že mezinárodní dohled zajistí, aby Írán nevyráběl jaderné bomby. Teherán tvrdí, že jaderné zbraně nevyvíjí.

Po testování rakety krok Teheránu odsoudil Izrael. "Balistická střela, kterou Írán odpálil, je provokací vůči Spojeným státům a jejich spojencům, včetně Izraele. Rovněž jde o snahu Íránu prověřit si naše reakce, " uvedl v prohlášení izraelský ministr obrany Lieberman.

"Je to dalším důkazem, že Írán má v úmyslu stát se světovou velmocí a ohrožovat Blízký východ a demokratické státy ve světě (...) Můžeme si jen představit, co by se stalo, kdyby se Íránu podařilo vyrobit jaderné zbraně, o jejichž vývoj se pokouší," dodal.