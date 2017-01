Islámský stát je blízko svého definitivního konce, ztrácí klíčová území

Rozsah ovládaného území o velikosti České republiky se zmenšil o 23 procent, a to ze 78 tisíc kilometrů čtverečních na 60 400 kilometrů čtverečních. V roce 2015 byly ztráty IS pomalejší - z téměř 91 tisíc kilometrů čtverečních se jeho území zmenšilo na 78 tisíc.

Nikdy nešlo o kompaktní území, ale o oblast vypadají na mapě jako chobotnice s chapadly se natahujícími podél důležitých řek nebo strategických silnic.

Podle analytika IHS Columba Stracka byly loňské územní ztráty IS "bezprecedentní", a to včetně velkých měst v Sýrii i v Iráku, důležitých pro životaschopnost islamistického kvazistátu.

Podle IHS územní ztráty IS vyvolaly vnitřní spory o to, jak reagovat, což ohrožuje soudržnost organizace. Zvyšuje se tak riziko toho, že bojovníci IS budou stále častěji do přebíhat do jiných skupin či že se organizace rozpadne.

Podle IHS by do poloviny letošního roku mohl zcela padnout severoirácký Mosul, který představoval hlavní baštu IS v oblasti. V těchto dnech irácká armáda oznámila, že dobyla východní část města. Dobytí metropole IS, kterou je syrská Rakka, bude podle IHS komplikovanější, protože islamisté ji budou ještě intenzivněji bránit.