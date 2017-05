Islámský stát je v Mosulu na pokraji porážky. Iráčané zahájili ofenzivu, která má IS dorazit | E15.cz

Irácká armáda zahájila operaci, jejímž cílem je dobýt poslední část Mosulu, kterou má pod kontrolou radikální organizace Islámský stát (IS). Islamisté v tomto druhém největším iráckém městě jsou podle expertů na pokraji porážky, zatím se irácké armádě spolu s mezinárodní koalicí podařilo dobýt zpět na 90 procent města.

Irácké letectvo v pátek do části Mosulu ovládané Islámským státem shazovalo letáky, které vyzývaly místní obyvatele, aby oblast z bezpečnostních důvodů neprodleně opustili s tím, že vláda zajistí jejich přepravu do bezpečí. Zda se podaří zajistit bezpečnost pro civilisty však podle AP není jasné, jelikož příslušníci IS v minulosti už na prchající civilisty útočili. Řada humanitárních organizací uvedla, že má o životy civilistů vážné obavy.

Enkláva, na kterou se zahájená ofenziva soustřeďuje, zahrnuje především Staré město a čtvrtě na břehu řeky Tigris.

Operaci s cílem dobýt Mosul z rukou islamistů zahájila irácká armáda, kterou ze vzduchu podporuje mezinárodní koalice vedená USA, už loni na podzim. Východní část města se podařilo dobýt letos v lednu. Od února se snaží irácká armáda dobýt západní Mosul. Od počátku ofenzivy z města prchlo přes 730 tisíc civilistů.

Bojovníci IS se stáhli do hustě zastavěného Starého města, kde je stále kolem 100 tisíc civilistů. Odhaduje se, že islamistů v Mosulu zůstává několik stovek. Samozvaný chalífa Islámského státu abú Bakr Bagdádí je před časem vyzval, aby město bránili do posledního muže.

Velení operací v Mosulu 16. května uvedlo, že irácké vládní jednotky mají pod kontrolou více než devadesát procent západního Mosulu a brzy dobudou celé toto irácké město zpět z rukou islamistů.

Úplné dobytí Mosulu by bylo těžkou ranou pro organizaci Islámský stát, která podle Bagdádu v současnosti ovládá už jen asi sedm procent iráckého území. V roce 2014 měli přitom radikálové pod kontrolou asi třetinu této blízkovýchodní země.