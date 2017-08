Islámský stát padl v iráckém Tall Afaru. Budeme vás pronásledovat, vzkázal premiér bojovníkům | E15.cz

Abádí až nyní vydal oficiální prohlášení, v němž uvádí, že "Tall Afar byl osvobozen". "Vzkazujeme bojovníkům Islámského státu: ať jste kdekoli, budeme vás pronásledovat. Nemáte jinou možnost, než se vzdát. Naše štěstí se završilo. Je tu vítězství a celá provincie Ninive je nyní v rukou naší armády," stojí v Abádího prohlášení.

Vojsku se s pomocí kurdských a šíitských milicí a také mezinárodní koalice podařilo Islámský stát (IS) vytlačit v červenci po devítiměsíčním boji z Mosulu, což je správní středisko Ninive. Bitva o Tall Afar, kam se lidé z IS stáhli, byla kratší a šíité do ní zasáhli více než do bojů o Mosul. Porážku IS v Mosulu přijel Abádí ohlásit osobně.

IS v Iráku přišel o své hlavní pozice, ale je stále v Havídži, která leží asi 300 kilometrů severně od Bagdádu, a v několika lokalitách u syrské hranice. Velkému tlaku čelí také v sousední Sýrii. Sever obou zemí začal osazovat v roce 2014 a vyhlásil na dobytém území chalífát.

Podívejte se na fotografie z bojů o Tall Afar: