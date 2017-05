Islámský svět dnes přepne do nočního režimu | E15.cz

Co je ramadán Jde o devátý měsíc muslimského kalendáře. Během něho podle legendy Alláh vnukl proroku Mohamedovi první verše koránu. Začátek ramadánu se odvíjí od polohy měsíce a každý rok se o několik dní posouvá. Ten letošní začne dnes v noci a potrvá do 25. června. Příští rok vychází úvod ramadánu na 15. května. Muslimové se během posvátného měsíce od východu do západu slunce postí. Zakázáno je i kouření a pohlavní styk. Po soumraku následuje modlitba, po níž se již člověk smí dosyta najíst a napít. Během ramadánu by měl muslim usilovat o zlepšení svého chování, nepomlouvat, nelhat, usmířit se s rivaly, být štědrý k ostatním. Má se pohroužit více do motliteb. Měl by také přečíst celý korán.