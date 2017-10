Jaderný útok KLDR by stál životy milionů lidí, uvádí analýza | E15.cz

Přes dva miliony lidí by mohly přijít o život v případě jaderného úderu ze strany KLDR na Soul a Tokio. Tvrdí to analýza projektu 38 North při univerzitě Johna Hopkinse. Současně však připomíná, že riziko takového přímého útoku na americké spojence zůstává malé.

Síla atomových hlavic, které má Severní Korea k dispozici, je osmkrát větší, než byla v minulosti.

O to fatálnější by bylo jejich použití dnes. Přitom starší bojové hlavice KLDR byly velikostně srovnatelné s bombami, které zničily města Hirošimu a Nagasaki v roce 1945. Tvrdí to analýza webu 38 NORTH, o které informovala agentura Bloomberg.

Kdyby se Severokorejci rozhodli nasadit jaderné hlavice proti svým blízkým sousedům, Soulu a Tokiu, mohly by o život přijít miliony lidí, tvrdí autor výzkumu Michael Zagurek.

Analýza počítá s tím, že severokorejský vůdce Kim Čong-un je schopný použít 20 až 25 jaderných hlavic, jejichž síla by mohla usmrtit až 2,1 milionu lidí a téměř osm milionů by zranila.

Vztahy Severní Koreje se zbytkem světa jsou v posledních týdnech napjaté. Vyostřená je především situace mezi Kim Čong-unem a prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Zhoršení vztahů nastalo poté, kdy KLDR navýšila množství testů svých balistických střel. Prezident USA následně oznámil na valném shromáždění OSN, že je připraven Severní Koreu “zničit”, pokud bude tamní režim ohrožovat USA nebo jeho spojence.