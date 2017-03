Jak snížit produkci odpadu? Egyptští vědci vyrobili bioplast ze skořápek krevet

Uběhly asi dva měsíce od zahájení dvouletého projektu a egyptským vědcům se podařilo vyrobit z chitostanu, který je obsažen ve vnějších kostrách korýšů, prototyp krevetového plastu.

"Pokud tento plast budeme průmyslově vyrábět, mohlo by nám to pomoci snížit množství odpadu... mohlo by nám to také pomoci exportovat více potravin. Tento materiál má totiž antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti," řekla vědkyně Irín Sámíová, která má projekt na starosti.

Vědci levně vykupují skořápky krevet od restaurací, supermarketů a místních rybářů. Z nich potom vyrábějí bioplast.

Egyptský projekt je podobný výzkumu, který prováděli vědci na jednom z institutů Harvardovy univerzity ve Spojených státech. Těm se také podařilo vyrobit zcela rozložitelný bioplast ze skořápek korýšů. Materiál se prý může v budoucnu využívat ve zdravotnictví, a to především v regenerativní medicíně, která je poměrně novým oborem biomedicíny zaměřeným na procesy tvorby, inženýrství a regenerace lidských tkání a orgánů.