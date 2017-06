Trump: Pařížská klimatická dohoda je moc drahá, Spojené státy od ní odstoupí | E15.cz

Na Trumpovo prohlášení už zareagoval jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama. Podle něj nová administrativa tímto krokem zahazuje budoucnost. Bývalý prezident zároveň podle agentury Reuters vyjádřil přesvědčení, že se státy USA, města a firmy vzepřou tomuto kroku a vyvinou ještě více úsilí k ochraně planety.

Miliardář a majitel automobilky Tesla Elon Musk v reakci oznámil odstoupení z prezidentových ekonomických poradních sborů.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.