Jindy rušná tepna La Rambla je prázdná, na místě jsou policisté a sanitky | E15.cz

Vždy rušná barcelonská tepna La Rambla se po odpoledním teroristickém útoku téměř vylidnila. Na místo zamířily sanitky, ulici zaplnila policejní auta. Zraněné odnášeli záchranáři na nosítkách do obchodního domu Corte Inglés, aby jim poskytli první pomoc.



Policisté požádali majitele obchodů, aby nechali vstoupit chodce a stáhli za nimi rolety. Další jejich kolegové zadržovali dav na Katalánském náměstí na severním konci ulice a volali: "Teroristický útok!"



"Náhle jsem uslyšel zvuk nárazu. Celá ulice se dala do běhu a všichni křičeli," líčil jeden ze svědků televizi Sky News. Lidé se nemohli dostat do podzemní dráhy, protože policie uzavřela stanice metra i železniční stanice v okolí incidentu.

Američan Keith Fleming, který v Barceloně bydlí poblíž La Rambly, řekl, že viděl, jak prchají vyděšené ženy a děti. V jeho ulici policie lidi zatlačila o blok dál, policisté zůstali na místě a ulice je liduprázdná. "Je tu napětí, lidé mají strach," citovala ho agentura AP.La Rambla je cílem všech návštěvníků, kteří se ocitnou v katalánské metropoli. Široká, stromy osázená třída poskytuje stín, možnost nákupů a posezení u venkovních stolků kaváren a restaurací. Kromě chodců na ni ale mohou také automobily.Základem pro její název je arabské slovo pro písek - raml, protože v minulosti zde bylo písčité koryto, jímž se mohla za dešťů odvádět voda do moře. Třída je dlouhá více než kilometr. Na severu začíná u rušného Katalánského náměstí a u moře končí u památníku Kryštofa Kolumba ve starém přístavu.Na twitteru se brzy objevily snímky a videa z místa incidentu. Někteří uživatelé internetu se ale nezdrželi kritiky a diví se, že lidé při takové tragédii myslí na svůj telefon či kameru místo toho, aby pomohli obětem.