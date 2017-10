Katalánci hlasují v referendu o nezávislosti. Španělská policie chce volby zmařit | E15.cz

Centrální vláda poslala do oblasti policejní posily, aby hlasování zmařily. Podle Reuters v neděli časně ráno z barcelonského přístavu vyrazila do ulic katalánské metropole zhruba stovka policejních dodávkových automobilů. Panují obavy, aby se situace nevymkla kontrole a nepropuklo násilí. Katalánci na některých místech už začali chránit vstupy do volebních místností pro případ, že by policie chtěla hlasování bránit.

V sobotu policisté zablokovali přes polovinu z více než 2300 škol, jejichž třídy měly sloužit jako volební místnosti. Několik desítek škol naopak obsadili občanští aktivisté usilující o uspořádání referenda. Hlasování má začít v devět hodin a skončit v osm hodin večer, jeho organizátoři však vyzvali Katalánce, aby se před volebními místnostmi začali shromažďovat už od půl osmé ráno.

"Vstala jsem brzy, protože má země mě potřebuje," citoval Reuters pětašedesátiletou důchodkyni, která již v pět ráno stála se zhruba stovkou dalších lidí před jednou z barcelonských škol. "Nevíme, co se bude dít, ale musíme tu být," dodala.

Místní televizní stanice TV3 odvysílala reportáž, v níž ukázala volební urny a hlasovací lístky, které jsou připraveny ve volebních místnostech na předměstí Barcelony. Španělský list La Vanguardia informoval o prvních hlasovacích v urnách i v dalších několika centrech Katalánska.

Podle průzkumů podporuje nezávislost pouze kolem 40 procent Katalánců. Pro uskutečnění referenda je nicméně většina obyvatel regionu, ve kterém žije zhruba 7,5 milionu lidí, píše Reuters.