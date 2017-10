Katalánci hlasují v referendu o nezávislosti. Španělská policie se snaží volby zmařit | E15.cz

Centrální vláda poslala do oblasti policejní posily, aby hlasování zmařily. Podle Reuters v neděli časně ráno z barcelonského přístavu vyrazila do ulic katalánské metropole zhruba stovka policejních dodávkových automobilů. Panují obavy, aby se situace nevymkla kontrole a nepropuklo násilí. Katalánci na některých místech už začali chránit vstupy do volebních místností pro případ, že by policie chtěla hlasování bránit.

V sobotu policisté zablokovali přes polovinu z více než 2300 škol, jejichž třídy měly sloužit jako volební místnosti. Několik desítek škol naopak obsadili občanští aktivisté usilující o uspořádání referenda. Hlasování má začít v devět hodin a skončit v osm hodin večer, jeho organizátoři však vyzvali Katalánce, aby se před volebními místnostmi začali shromažďovat už od půl osmé ráno.

Obnovit 10:53 V Barceloně policie ráno do terénu vyslala krátce před otevřením volebních místností pořádkové oddíly. "Tady jsou první urny a hlasovací lístky zabavené policií v Barceloně. Policisté pokračují ve svém nasazení v Katalánsku," komentovalo španělské ministerstvo vnitra fotografii, kterou zveřejnilo na svém twitterovém účtu. 2-Estas son las primeras urnas y papeletas incautadas por @policia, en Barcelona. Los agentes continúan despliegue en Cataluña#EstamosporTI pic.twitter.com/V6gzwz1XfX — Ministerio Interior (@interiorgob) 1. října 2017 10:29 První voliči už své hlasovací lístky odevzdali. Některé z 2315 škol určených ke konání referenda obsadily celé rodiny a také dobrovolníci, aby policii zabránili v naplnění soudního rozhodnutí. Před některými školami se i přes deštivé počasí domáhaly práva hlasovat stovky lidí. 10:12 Napjatá je situace v obci Sant Julia de Ramis, kde policie násilím vnikla do školní tělocvičny, ve které odhlasoval katalánský premiér Carles Puigdemont. DIRECTO https://t.co/VTIn7KPmDZ Esta es la imagen de Puigdemont @KRLS votando pic.twitter.com/jp5fFjQlRS — EL PAÍS (@el_pais) 1. října 2017 9:48 Pořádkové síly španělské policie na mnoha místech Katalánska silou brání voličům ve vstupu do volebních místností, v nichž dnes chtěla regionální vláda uspořádat referendum o nezávislosti autonomního regionu. Podle agentury AP ale na některých místech hlasování za povzbuzujícího volání přítomných začalo. Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že policie v několika případech zabavila volební urny. 9:20 Vážení čtenáři, vítejte u online přenosu k referendu o nezávislosti Katalánska.

Místní televizní stanice TV3 odvysílala reportáž, v níž ukázala volební urny a hlasovací lístky, které jsou připraveny ve volebních místnostech na předměstí Barcelony. Španělský list La Vanguardia informoval o prvních hlasovacích v urnách i v dalších několika centrech Katalánska.

Podle průzkumů podporuje nezávislost pouze kolem 40 procent Katalánců. Pro uskutečnění referenda je nicméně většina obyvatel regionu, ve kterém žije zhruba 7,5 milionu lidí, píše Reuters.