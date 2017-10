Kauza údajného vměšování Ruska do amerických voleb má prvního obviněného | E15.cz

Někdejší manažer kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort se vydal do rukou Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters. Deník The New York Times uvedl, že federální úřady vedle Manaforta mají zájem i o jeho bývalého obchodního společníka Ricka Gatese.