Koalice pod velením Američanů podnikla nálety, aby zastavila konvoj Islámského státu s rodinami | E15.cz

Nálety se odehrály na jihovýchodě Sýrie blízko vesnice Humajmá na rozhrání mezi územím kontrolovaným syrskou vládou a Islámským státem, uvedl mluvčí koalice plukovník Ryan Dillon.

"Podařilo se nám zničit dopravní úsek a malý most, čímž jsme Islámskému státu zabránili v dalším postupu na východ... Nejsme vázáni dohodou, zcela evidentně to jsou bojovníci, kteří se přesouvají na jiné místo, aby mohli opět válčit... Pokud se nám to podaří, tak je v souladu se zákonem o ozbrojeném konfliktu zasáhneme," uvedl Dillon s tím, že přímé nálety na bojovníky Islámského státu by koalice podnikla pouze v případě, že by radikálové byli odděleni od civilistů.

Zda se konvoj s radikály v současné chvíli nachází v oblasti, kterou má pod kontrolou Islámského státu, nebo na území kontrolovaném syrskou vládou, zatím podle Dillona není jasné.

Bojovníci Islámského státu s rodinami měli namířeno do východosyrského města Búkamál, které mají stále pod kontrolou. Podle odhadů Hizballáhu v konvoji cestovalo 308 ozbrojenců a 331 civilistů.

Nedělní dohoda o evakuaci byla uzavřena necelý týden poté, co libanonská armáda zahájila operaci s cílem vytlačit Islámský stát z hornatého libanonského pohraničí. Ve stejném období, ale bez spolupráce s libanonskými jednotkami, na syrské straně hranice proti Islámskému státu zahájila ofenzivu syrská armáda spolu s libanonským radikálním hnutím Hizballáh.

Evakuace Islámského státu se uskutečnila v důsledku úsilí Hizballáhu zjistit osud devíti libanonských vojáků, kteří se v roce 2014 dostali do zajetí Islámského státu.

Libanonská armáda v libanonském pohraničí a Hizballáh spolu se syrskou armádou v syrském pohraničí v neděli odděleně vyhlásily klid zbraní. Následně byly v libanonském pohraničí nalezeny a vykopány ostatky osmi libanonských vojáků. Osud devátého vojáka nebyl ještě objasněn.