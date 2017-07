Krize pokračuje. Venezuela vstupuje do generální stávky | E15.cz

Krize ve Venezuele se dostala do zlomového bodu. Opozice vyhlásila na dnešek a zítřek generální stávku. Prezident Nicolás Maduro naopak dokončuje přípravy na kontroverzní víkendové volby do takzvaného Ústavodárného shromáždění. Pokud nový orgán vznikne, měl by nahradit demokraticky zvolený parlament, v němž má většinu opozice. „Jestli režim do pátku nezruší tento podvod, oznámíme další akce na víkend,“ varoval zástupce opozice Simon Calzadilla. Dodal, že je opozice připravena bránit Madurovu plánu „ulici po ulici“.

Vláda v reakci na to oznámila, že během voleb umístí do ulic 230 tisíc vojáků. „Kdo nepůjde v neděli volit, zraňuje Venezuelu,“ uvedl v tiskovém prohlášení Maduro. „Rozhodujeme mezi mírem a válkou, mezi násilím nebo Ústavodárným shromážděním,“ říká se ve stanovisku.

Prezident také pohrozil 33 novým soudcům, kteří byli minulý týden jmenováni parlamentem do nejvyššího soudu. „Všichni skončí ve vězení, jeden po druhém. Všem zmrazíme majetek a účty, nikdo je nebude hájit,“ řekl prezident v televizním projevu. V sobotu již byl tajnou službou zatčen první z nových soudců Ángel Zerpa. Noví lidé mají nahradit dosavadní členy nejvyššího soudu, kteří jsou loajální Madurovi a udržují jeho moc tím, že ruší zákony přijaté parlamentem.

Na ulicích mezitím pokračují střety demonstrantů a ozbrojených složek. Zabitých je od dubna už téměř sto a o víkendu byl zraněn také symbol pokojné formy protestu, houslista Wuilly Arteaga. Hudebník, který během násilností na ulicích vždy hrál na housle venezuelskou hymnu, byl zraněn v Caracasu policejními gumovými střelami a slzným plynem.

Opozice vyzvala k bojkotu nedělních voleb všechny Venezuelce. Minulý týden naopak uspořádala neoficiální referendum, kde na sedm milionů lidí záměr vlády vytvořit Ústavodárné shromáždění odmítlo.