Krymský aktivista dostal dva roky. Nabádal prý k separatismu | E15.cz

Trestní stíhání místopředsedy krymskotatarského Medžlisu, neoficiálního národního parlamentu, začalo, když loni ve vysílání ukrajinského televizního programu nazval Krym okupovaným územím. Obhájce odsouzeného se chce proti rozsudku odvolat, informovala agentura Interfax.

Russian court sentences Ilmi #Umerov to 2 years in jail on 'separatism' charges fr speaking against Crimea's occupation in a media interview pic.twitter.com/HLjje2Rca7