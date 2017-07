Kult UFO slaví výročí, před 70 lety došlo k událostem v Roswellu. Pozornost poutají dodnes | E15.cz

14. června 1947 si zemědělec William Brazel všiml na rozlehlých pláních asi 50 kilometrů od Roswellu trosek z neznámého zařízení. Ty se skládaly především z pryžových pásů, kusů hliníku a různých tyčí. Místu tehdy nevěnoval pozornost, vrátil se na něj však na Den nezávislosti, který připadá na 4. červenec. Část trosek sesbíral a odvezl na svou farmu.

Neznámé předměty by si pravděpodobně Brazel nechal doma, pokud by následující den neslyšel zprávu o „létajících talířích“. To však v oblasti nebylo nic výjimečného, protože v odlehlých končinách americká armáda testovala různá zařízení a techniku. Svůj nález tak následně Brazel ohlásil místnímu šerifovi Wilcoxovi, který okamžitě informoval majora letecké základny Jesseho Marcela.

Ten se s podřízenými vydal pro zbytky trosek, zemědělce Williama Brazela však upozornil, aby o nálezu s nikým nemluvil. Podle některých zdrojů skončil dokonce Brazel na několik dní ve vazbě.

Přesto 8. července vydalo letectvo tiskové prohlášení, ve kterém stojí, že sice vojáci zajistili létající disk, jednalo se však o součást meteorologického balonu. To však nebyla pravda – o balon se sice jednalo, neměl však snímat projevy počasí, ale pomocí citlivých mikrofonů detekoval zvukové vlny ze sovětských jaderných testů. Aby však armáda vyvrátila jakékoliv pochybnosti, část trosek ukázala novinářům.

Hon za mimozemšťany

Na událost se téměř zapomnělo, ke konci 70. let se jí však začali zabývat mnozí ufologové, například Stanton T. Friedman nebo William Moore. Získali svědectví desítek lidí, kteří si události roku 1947 lépe či hůře pamatovali.

Na základě zákona o volném přístupu k informacím začali od amerických úřadů získávat oficiální dokumenty k incidentu, zaujala je tak především snaha ozbrojených složek celý incident zamaskovat.

Právě tento rozpor v informacích vyvolal mezi veřejností podezření, že se skutečně jednalo o návštěvu mimozemšťanů. Což potvrdil také průzkum televizní stanice CNN z roku 1997 – podle něj většina Američanů věřila, že v roce 1947 v Roswellu skutečně přistáli obyvatelé jiných planet.

Tomu všemu pomáhaly mnohé fabulace a smyšlené historky. Jako ta, se kterou ve své knize přišel americký plukovník Philip J. Corso Den po Roswellu. Corso sloužil na základně Fort Riley v Kansasu, když do ní den po událostech v Roswellu dorazily trosky z „letecké katastrofy“.

Autor v knize popisuje, jak viděl blíže neidentifikovatelná těla, která údajně s událostmi v Novém Mexiku souvisela. Podle Corsa se mohlo jednat právě o mimozemšťany, kterým připsal dnes už typický vzhled v populární kultuře.

Postupně se však události v Kansasu vyvracely a označily se za lži.

Touhu Američanů a celého světa po senzacích se v 90. letech rozhodlo utnout americké letectvo, které zahájilo interní audit roswellských událostí. Vyšetřování například zjistilo, že při mnohých testování se využívaly umělé figuríny, které mohly být na deší vzdálenost zaměněny za lidi nebo jinou podobnou bytost.

I přes popření většiny spekulací však zájem o události před několika dekádami neutichl. V roce 2007 se o ně začal zajímat například Bill Richardson, který za demokraty kandidoval na post amerického prezidenta. Vyžádal si kompletní dokumentaci k incidentu, úřady mu ji však odmítly dát. To byla pro Richardsona indicie, že v Roswellu skutečně přistáli mimozemšťané.