Kvůli emisnímu skandálu padají hlavy. V USA zatkli prvního manažera Volkswagenu

V trestním vyšetřování emisního skandálu německé automobilky Volkswagen ve Spojených státech byl zatčen první firemní manažer, bývalý šéf amerického oddělení firmy pro dodržování regulačních předpisů Oliver Schmidt. Napsal to dnes list The New York Times s odvoláním na dva informované zdroje. Schmidta vyšetřovatelé obvinili ze spiknutí s cílem podvodu na USA.