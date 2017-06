Lidé pijí stále méně. Silný pokles globální spotřeby alkoholu překvapil analytiky | E15.cz

Lidé pijí méně, globální spotřeba alkoholu v roce 2016 překvapivě silně klesla o 1,3 procenta. Dosavadní předpoklady přitom očekávaly spíše růst ve spotřebě alkoholu. Ten měl hnát nejen rostoucí globální HDP, který Mezinárodní měnový fond propočetl na průměrných 3,1 procenta, ale také rostoucí globální počet dospělých.

„Tak razantní propad ve spotřebě alkoholu je výjimečně překvapivý,“ napsal Alexander Smith z International Wine and Spirits Research. Za překvapivý pokles podle Smithe mohly změny na vybraných trzích, obzvláště pak nižší kupní síla v rostoucích ekonomikách a zvyšující se regulace.

Podle studie IWSR jde o výrazný skok v trendu, dosavadní průměrný pokles v globální spotřebě lihovin činil pouhá 0,3 procenta ročně.

Z druhového hlediska si nejvíce pohoršilo pivo – jeho spotřeba skokově klesla o 1,8 procenta, přičemž v uplynulých letech klesala v průměru jen o 0,6 procenta. Nejvíce se na vývoji podepsala slabá poptávka v Číně, největším pivním trhu světa. „Čína je za pivním zenitem,“ tvrdí výzkum FT Confidential Research s odůvodněním, že se tamní spotřebitelé zaměřili na tvrdý alkohol.

„Pivní trh v USA zažil nejhorší období od roku 2009,“ citoval web ft.com Trevora Stirlinga, analytika společnosti Bernstein. Trend je podle něj nepříznivý obzvláště pro největšího producenta piv na světě, Anheuser-Busch InBev, který na americkém trhu vytváří až třetinu provozního zisku. Globální propad spotřeby piva nevyvážil ani růst trhů v Brazílii a Rusku.

ISWR předpokládá, že rok 2017 by se mohl nést ve znamení obratu trendu, spotřeba alkoholu by měla pravidelně růst až do roku 2021 o 0,8 procenta, a to hlavně díky rostoucímu zájmu o whisky a gin v Evropě a asijských zemích.