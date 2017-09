Liglass zatím odstoupení od smlouvy nedostal, nevylučuje arbitráž | E15.cz

Česká společnost Liglass Trading CZ (LTD CZ) nedostala zatím od kyrgyzské vlády žádné oficiální oznámení o odstoupení od smlouvy na výstavbu kaskády vodních elektráren. Firma to dnes uvedla v tiskovém prohlášení. Dodala, že podle smlouvy má v případě sporů o výklad, platnost nebo plnění dohody tři měsíce na jednání. Pokud kyrgyzská vláda skutečně od dohody odstoupí, aniž by se držela smluvních článků upravujících pravidla řešení sporů, Liglass se obrátí na mezinárodní arbitráž.