Londýnským metrem otřásl výbuch. Policie mluví o činu teroristů | E15.cz

Vybuchl patrně koš, taška či podobný předmět, naznačuje s odkazem na fotografie na sociálních sítích server listu The Daily Telegraph. Podle něj bylo také zřejmě několik lidí poraněno v tlačenici, když dav v panice utíkal z místa neštěstí.

Na snímcích možného zdroje exploze je vidět, že z podezřelé tašky na podlaze vagonu trčí dráty. Agentuře Reuters jeden ze svědků řekl, že na místě viděl příslušníky jednotky specializované na bomby a také členy protiteroristického policejního útvaru. Na sociálních sítích se v této souvislosti objevily spekulace, že šlo o záměrný útok. Úřady to zatím oficiálně nekomentovaly.

Při dnešním neštěstí utrpělo zranění přibližně 20 osob, napsal s odvoláním na nejmenovaného svědka list The Independent.

Parsons Green byla evakuována a uzavřena. Úřady na místo vyslaly 50 hasičů a velký počet policistů, informoval list Evening Standard. Kvůli incidentu také přestala jezdit linka mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

Británií letos otřásly čtyři útoky připisované teroristům a v zemi panují zpřísněná bezpečnostní opatření.

Images of the suspected IED linked to the Parsons Green explosion pic.twitter.com/ZMwNtrbDJa