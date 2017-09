Londýnským metrem otřásl výbuch, zraněno je několik lidí | E15.cz

Ve vagóně patrně vybuchl koš, taška či podobný předmět, naznačuje s odkazem na fotografie na sociálních sítích a svědky server listu Daily Telegraph. Podle něj bylo zřejmě několik lidí poraněno v tlačenici, když dav v panice utíkal z místa neštěstí.

Kvůli incidentu přestala jezdit linka mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

Images of the suspected IED linked to the Parsons Green explosion pic.twitter.com/ZMwNtrbDJa