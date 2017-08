Loňský rok byl nejteplejší, počasí významně ovlivnilo velikost ledovců | E15.cz

Globální oteplování se podepsalo na teplotách loňského roku, který byl ze všech evidovaných let nejteplejší. Oznámil to dnes ve výroční zprávě americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA). Rekordních hodnot podle něj dosáhly i emise skleníkových plynů. NOAA sleduje klima 137 let.