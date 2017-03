Maďaři zabouchli dveře

Pro nový zákon hlasovalo 138 poslanců, proti bylo šest zákonodárců a 22 se zdrželo.

Podle nových pravidel půjdou všichni nelegální migranti do dvou tranzitních zón na srbské hranici. Ty budou pro běžence otevřeny pouze směrem do Srbska či Chorvatska, jímž budou moci odejít kdykoli. Do maďarského vnitrozemí se pak mohou dostat až poté, kdy bude jejich žádost o azyl vyřízena. Do té doby nebudou mít povolen žádný pohyb, zóny budou hlídat policisté. Do nových zón budou přestěhováni i všichni ostatní imigranti ze sběrných táborů po celém Maďarsku. Ty teď budou zrušeny.

Nový zákon zajistí, že „nikdo nebude moci vstoupit do Maďarska a Evropské unie bez povolení“ uvedl ministr vnitra Sándor Pintér. Ochránci lidských práv namítají, že nová, přísnější pravidla zbaví uprchlíky mezinárodní ochrany.

Maďarsko podobný přístup k běžencům v zásadě uplatňovalo již dříve, ale muselo jej zrušit v roce 2013 na nátlak Evropské unie, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Evropského soudu pro lidská práva.

Premiér Viktor Orbán v lednu návrat k zadržování migrantů avizoval s tím, že tento krok odporuje unijním pravidlům, ale přesto do přímého střetu s EU půjde. Ostatně včera se shodou okolností loučil se 462 policisty, kteří odjížděli posílit jižní hranici státu, slovy: „Zákony platí pro každého, tedy i pro migranty. Nad zákony nic není, ani lidskoprávní bláboly!“

„Tento zákon porušuje závazky Maďarska vůči mezinárodním a evropským normám a bude mít strašný fyzický a psychický dopad na ženy, děti a muže, kteří už hodně vytrpěli,“ nechala se už včera slyšet Cécile Pouillyová, mluvčí vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Loni požádalo o azyl v Maďarsku 29 432 migrantů, ale drtivá většina pokračovala v cestě na Západ. Pouze 452 uprchlíků azyl dostalo.