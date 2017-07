Madurovi příznivci vtrhli do parlamentu ovládaného opozicí. Zranili několik poslanců | E15.cz

Do budovy venezuelského parlamentu, který ovládá opozice, dnes násilně vnikli příznivci vlády. Několik poslanců a novinářů bylo v potyčkách zraněno. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na svědky.

Incident se podle agentury AFP stal během mimořádného zasedání parlamentu u příležitosti dne nezávislosti. Do parlamentu vtrhly desítky osob s holemi v rukou, někteří útočníci byli maskovaní. Výtržníci byli oblečeni v červeném, což je barva vládních socialistů. V zahradě parlamentu házeli petardy a vznikl chaos, píše AFP.



Nepokoje v třicetimilionové Venezuele stižené politickou a ekonomickou krizí vyvolává záměr autoritářského prezidenta Nicoláse Madura zřídit ústavodárné shromáždění, které by mohlo změnit ústavu. To však opozice vnímá jako Madurovu snahu o upevnění moci.



Protivládní demonstrace, které takřka denně pokračují už tři měsíce, si dosud vyžádaly život více než 80 lidí, stovky dalších osob byly zraněny, nebo jsou vězněny.