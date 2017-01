Majitelka Hitlerova rodiště odmítá vyvlastnění, s vládou se soudí

K vyvlastnění vláda přistoupila, když se několikrát neúspěšně snažila přimět Pommerovou k prodeji nemovitosti. Politici ji chtějí nechat zbourat, aby nepřitahovala neonacisty.

Právní zástupce Pommerové uvedl, že nejsou naplněny obvyklé podmínky pro vyvlastnění. Kritizoval také, že stát odejmul celou nemovitost. "Bylo vyvlastněno mnohem víc než jen dům," tvrdí. Podle něj z celkem odňatých 1600 metrů čtverečních zabírá kontroverzní budova 500 metrů čtverečních. Zbytek podle něj připadá na garáž a parkovací plochy.

Obhájce věří, že u nejvyšší soudní instance uspějí. Pokud ne, naznačil, že se mohou obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Mluvčí ministerstva vnitra pouze řekl, že jde o věc, o které rozhodne soud. Mluvčí ústavního soudu prohlásil, že justice v krajním případě zneplatní zákon, kterým parlament rozhodl o vyvlastnění.

Vyvlastnění domu ze 17. století a odškodnění Pommerové vláda schválila loni v červenci. V prosinci pak parlament valnou většinou hlasů přijal pro tyto účely zvláštní zákon.

O stržení památkově chráněného domu v hornorakouském městečku Braunau am Inn rozhodla vláda po letech sporů loni v říjnu na doporučení expertní komise. Na místě má vzniknout nový objekt, který by sloužil charitativním nebo administrativním účelům a nemohl by být lákadlem pro "nostalgiky".

Krátce po anšlusu Rakouska, tedy připojení země k nacistickému Německu v roce 1938, prohlásili nacisté Hitlerův rodný dům za památku. Posléze fungoval jako výstavní síň. Pommerovi získali nemovitost v restituci v roce 1952 a rakouská vláda si ji od počátku 70. let pronajímala. Do roku 2011 v budově fungovaly chráněné dílny, v dalších letech byl dům prázdný.