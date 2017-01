Mayová: Chceme s EU obchodovat, potrestání Británie by skončilo katastrofou pro všechny

Britská premiérka Theresa Mayová ve svém projevu potvrdila, že Velká Británie nemá zájem o členství v Evropské unii. „Nebude to částečné, ani přidružené členství, nic co by nás nechalo na půli cesty. Nechceme přijmout model, který mají jiné země,“ uvedla premiérka.