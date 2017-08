Měla to být nejslibnější vrtná oblast, místo ní Norské fiasko. Neúspěch shodil akcie Statoilu | E15.cz

Státní Statoil, který je největším norským producentem ropy a zemního plynu, letos zintenzivnil prospekci v Barentsově moři. Očekává se totiž, že těžba ze severomořských ložisek začne v polovině 20. let klesat. Společnost si hodně slibovala od severního pole Korpfjell, nenalezla v něm však žádnou ropu a množství zemního plynu bylo pod hranicí komerční využitelnosti. Jde o oblast, o níž Norsko v minulosti vedlo spor s Ruskem.

"Výsledky jsou pro nás samozřejmě zklamáním, je však příliš brzy dělat závěry ohledně dopadu na prospekci v jihovýchodní části Barentsova moře," uvedl podle agentury Reuters ředitel Statoilu pro prospekci v Norsku a Británii Jez Averty.

Přitom Statoil očekával, že v nalezišti objeví až 250 milionů barelů ropného ekvivalentu, a partnerská firma Lundin Petroleum odhadovala dokonce přes miliardu barelů. Výsledkem je 40 až 75 milionů barelů ropného ekvivalentu, neboli 6 až 12 miliard metrů krychlových plynu, a to není množství ospravedlňující komerční rozvoj. Nicméně obě firmy budou v prospekci v oblasti pokračovat.

Vrt v poli Korpfjell byl čtvrtým z pěti, které si Statoil naplánoval v létě, a současně třetí, který nepřinesl obchodně využitelný nález. Při jednom z pokusů bylo objeveno menší množství ropy.

Kromě Statoilu a Lundin Petroleum se na prospekci naleziště Korpfjell podílejí Chevron, ConocoPhillips a Petoro.

"Nalézt komerčně využitelné ložisko plynu v těchto odlehlých oblastech je téměř nemožné," soudí makléři investiční společnosti DNB. Naopak analytik Sparebank 1 Markets Teodor Sveen-Nilsen výsledky prospekce označil za neuspokojivé, ale ne katastrofální. "Špatné to bude, až když v příštím roce vyjdou nasucho i další vrty," dodal.

Norsko se letos vrhlo do největšího průzkumu v pobřežních vodách od 90. let, kdy byla prospekce na šest let úplně zastavena. Předpokládalo, že v dosud neprobádaných ložiscích v Barentsově moři by mohlo být více než 17 miliard barelů ropy a zemního plynu, což představuje téměř 65 procent z dosud neprozkoumaných zdrojů na území Norska. Produkce ropy se v této skandinávské zemi od roku 2000 snížila o polovinu.