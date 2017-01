Mexičané si předcházejí Trumpa, poslali mu na usmířenou Prcka

Donedávna nejmocnějšího drogového bosse planety Joaquína Guzmána zvaného Prcek vydalo Mexiko do Spojených států. Stalo se tak vpředvečer uvedení Donalda Trumpa do funkce. Může za tím být snaha Mexičanů naklonit si nového amerického prezidenta.

Je to dárek pro Trumpa, nebo naopak schválnost Mexičanů? Na toto téma se rozjela lavina spekulací ve světových médiích i na sociálních sítích okamžitě po zveřejnění zprávy, že mexický drogový král Joaquín Guzmán byl včera po mnoha měsících zdlouhavých jednání vydán do Spojených států. Šéf obávaného drogového kartelu Sinaloa se bude u soudů v Kalifornii a Texasu zodpovídat z dlouhého seznamu zločinů, které zahrnují vraždu, pašování drog, únos či praní špinavých peněz.

Zajímavé je vydání Guzmána přesně den před uvedením Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. „Může to být shoda okolností, ale je to nepravděpodobné,“ řekl mexický bezpečnostní analytik Alejandro Hope. Podle některých pozorovatelů jde o dárek pro Trumpa, který byl zatím vůči Mexiku coby klíčovému hospodářskému partneru USA relativně příkrý a mexické migranty nazval „zločinci, pašeráky drog a pachateli znásilnění".

Ovšem například podle Mike Vigila, bývalého šéfa vnitřních operací americké protidrogové agentury DEA, byla motivace mexických úřadů pravě opačná. „Poslední věc, kterou chtějí je, aby si kredit za Guzmánovo vydání připsal Trump,“ uvedl. Mohlo by naopak jít o dárek na rozloučenou pro odcházející prezidenta Obamu, který byl vůči Mexiku podstatně vstřícnější.

Drogového krále Guzmána, který je přezdívaný kvůli své výšce 168 centimetrů El Chapo neboli Prcek, dříve řadil magazín Forbes k nejbohatším lidem světa. Proslul neuvěřitelnými útěky z vězení. Přestože už v devadesátých letech dostal v Mexiku 20 let za vraždu a obchod s drogami, opakovaně uprchl. Poprvé v roce 2001 – a to přesto, že byl ve věznici s maximální ostrahou. Ven se dostal v dodávce, která vozila prádlo z prádelny. Znovu byl dopaden až v roce 2014. Hned další rok ale utekl znovu. Tentokrát komplicové vykopali 1,5 kilometru dlouhý tunel, který vedl zvenčí až do sprchy v Guzmánově cele. Opět dopaden byl loni v lednu ve svém rodném regionu Sinaloa.

Jednání o extradici do Spojených států se dlouho vlekla. Guzmán z ní měl stejně jako tradičně všichni latinskoameričtí gangsteři hrůzu. V mexických věznicích si totiž mohl užívat relativního pohodlí, dál řídil přes prostředníky svůj kartel a měl solidní šanci na opětovný útěk. Naopak káznice v USA je pro mnoho mexických zločinců „horší než smrt“. Právě té se tam Guzmán nedočká. Jeho vydání do Spojených států bylo podmíněno tím, že tam bývalý boss nesmí dostat trest smrti, protože v Mexiku byl tento trest zrušen.