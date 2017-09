Mezinárodní aerolinky poslechly Irák. Zrušily lety do Kurdistánu, které chce nezávislost | E15.cz

Většina zahraničních leteckých společností se podřídila požadavku irácké vlády a pozastavila spojení s Irbílem a Sulajmáníjí v kurdské části země. Mezinárodní letecké spojení s iráckým Kurdistánem má být pozastaveno od pátečních 18:00 místního času (17:00 středoevropského času). Centrální vláda to nařídila kvůli konání referenda, v němž Kurdové v pondělí hlasovali o nezávislosti svého území. Irácký premiér Hajdar Abádí odmítl obvinění, že jeho vláda chce opatřením vyhladovět místní Kurdy.

Irácké ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že hodlá převzít kontrolu nad pozemními hraničními přechody ve spolupráci se sousedním Íránem a Tureckem. Kurdské úřady odmítly přechody uzavřít a kontrolu nad nimi předat ústřední vládě. Irácké bezpečnostní síly by je měly obsadit přesunem z íránské a turecké strany. Podle médií panují obavy, že dojde i na ozbrojený konflikt.

Letiště v posledních hodinách zaznamenala zvýšený počet lidí, zejména zahraničních pracovníků, které ze země povolali jejich zaměstnavatelé. Tito lidé se snažili odletět posledním spojem, kterým to bylo možné. Ceny posledních letenek se kvůli zvýšené poptávce proto výrazně zvýšily. Německá Lufthansa a rakouské Austrian Airlines, které zajišťují intenzivní spojení velké kurdské diaspory v Německu a Rakousku s regionem, už oznámily, že zrušily plánované lety od víkendu.

Lufthansa létá do Irbílu jednou týdně, a to v sobotu. Austrian Airlines, které spadají pod Lufthansu, mají podle Reuters do tohoto města každodenní spoje. Mluvčí Lufthansy dnes řekl, že firma prověřuje, zda bude muset spoje s Kurdistánem přerušit.

Vzdušný prostor nad Irákem má pod kontrolou irácká vláda. Vnitrostátní lety, spojující Kurdistán s ostatními oblastmi Iráku, jsou nadále povoleny. Předpokládá se proto, že pasažéři směřující do Kurdistánu budou nyní cestovat s přestupem na bagdádském letišti. To se tak může v příštích dnech potýkat s nebývalým přílivem cestujících.

Ředitel sulajmáníjského letiště Táhir Abdalláh uvedl, že letiště v Kurdistánu doposud zajišťovala 40 až 50 procent z celkové mezinárodní letecké přepravy Iráku.

Ředitelka irbílského letiště Talar Fáik Sálihová si postěžovala, že bagdádské úřady nevydaly jasné pokyny ohledně toho, jak jim mají zaměstnanci letiště předat správu nad areálem. Ústřední vládu obvinila, že jen trestá civilní obyvatele. Sálihová dodala, že opatření se netýká humanitárních, vojenských ani diplomatických spojů.

Premiér Abádí dnes také řekl, že účelem zákazu mezinárodních letů nebylo zabránit dovozu zásob do kurdských oblastí.

Kurdové se v pondělí v referendu vyslovili přesvědčivou většinou 92 procent hlasů pro nezávislost. Jejich vedení o tom chce začít jednat s vládou v Bagdádu, která však referendum označila za neústavní. Vyzvala Kurdy, aby jednali, ale nikoli na základě výsledku referenda, nýbrž podle zákonů daných ústavou.